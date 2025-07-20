35-летний Сергей Рыбалка продолжит карьеру в составе Левого Берега, сообщает Sport.ua.

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Бывший игрок Динамо и сборной Украины присоединился к столичному клубу после сезона, проведенного в любительской команде Лесное. Об условиях соглашения между футболистом и новым клубом не сообщается.

В прошлом сезоне Левый Берег не сумел сохранить прописку в УПЛ и опустился в Первую лигу.

Напомним, Рыбалка – воспитанник харьковского Арсенала. В 2008-м перешел в Динамо и находился на контракте до 2017 года (3 гола и 5 ассистов в 104 матчах). Отправлялся в аренду в чешский Слован и турецкий Сивасспор. В 2018-м стал полноценным игроком представителя Суперлиги. С 2021-го по 2023-й годы выступал за Александрию, откуда перебрался в ЛНЗ – черкасцы стали последней профессиональной командой в карьере Рыбалки.

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