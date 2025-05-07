"На прошлой неделе я попрощался с Гуарани спустя год и четыре месяца работы. Хочу поблагодарить всех профессионалов, которые были со мной в этот период.

Динамо попытается отдать Диалло в очередную аренду, но на других условиях

Я хотел бы обнять всех сотрудников: уборщиков, прачек, поваров, агрономов, охранников, пиарщиков, финансистов, юристов и президента. Спасибо всем за уважение и доверие ко мне! Буду болеть за Бугре (прозвище клуба – прим.)", – написал Данило Силва в своем Instagram.

Напомним, бразилец занял должность в январе 2024 года. Свою игровую карьеру Данило Силва завершил в 2020 году в составе американского Лос-Анджелеса, а украинским болельщикам он запомнился своими выступлениями за Динамо (2010-2017 годы).

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