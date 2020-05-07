Легенда Динамо не может вернуться в Украину из России

Бывший игрок и тренер "бело-синих" Максим Шацких рассказал, почему находится в России, несмотря на перерыв в чемпионате.

Напомним, Шацких является ассистентом Александра Хацкевича в тренерском штабе российского Ротора, который, скорее всего, поднимется в элитный дивизион, ведь чемпионат ФНЛ был завершен досрочно. Команда из Волгограда возглавляла турнирную таблицу.

Легендарный экс-форвард Динамо не вернулся в Киев на время карантина, хотя его семья давно живет в Украине.

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"Мы здесь находимся на карантине. Вернуться домой, к семье в Киев, пока нет возможности. Границы фактически закрыты. Мы рассматривали разные возможности, разные маршруты поехать на машине, но пока это невозможно. Выехать из России и попасть в Украину мы сможем. А вот выйдет ли в случае необходимости оперативно вернуться – большой вопрос.

Кроме того, мы ожидаем решения заседания исполкома РФС, на котором должны официально утвердить, что сезон в ФНЛ доигран не будет. Также решится, продолжит ли играть Премьер-лига. От этого будут зависеть наши планы и ориентировочный срок, когда мы можем начать готовиться к новому сезону", – цитирует Шацких Meta-ratings.

Заметим, 41-летний Шацких является третьим лучшим бомбардиром в истории Динамо – узбек забил 142 гола.

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