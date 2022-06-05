Бывший защитник Динамо Сергей Балтача, работающий в английском Чарльтоне, верит в выход сборной Украины на чемпионат мира.

"Игра с шотландцами оставила хорошие впечатления: так напористо играть в гостях, да еще под сильным психологическим прессом, для этого необходимо иметь крепкий характер и подготовку.

Как бывшему защитнику, мне импонирует игра Миколенко – Виталий выиграл все верховые мячи, ведь "второй этаж" – это "конек" шотландцев. За неполный сезон, проведенный в АПЛ, он продемонстрировал определенный прогресс и продолжает совершенствоваться.

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Сборная Уэльса по уровню мастерства, на мой взгляд, сопоставима с Шотландией. На своем поле они играют самоотверженно, выкладываются на 100%, да еще, что важно, при заполненном стадионе.

Хочу обратить внимание на не совсем уверенную игру нашего вратаря в матче с Шотландией – действия на выходах оставляли желать лучшего. Георгию Бущану необходимо лучше управлять защитой и взаимодействовать с игроками обороны. Впрочем, уверен, что тренерский штаб все это видит, проведет необходимую работу и сможет убрать эти погрешности.

Для победы в матче с Уэльсом нашим ребятам нужно показать все, что было в предыдущей игре. С первой минуты оставаться внимательными в обороне, особенно при стандартах и ​​навесах в штрафную.

Счет матча прогнозировать не берусь, но выскажу предположения, что именно сборная Украины получит право представлять нашу страну на чемпионате мира в Катаре", – рассказал Сергей Балтача Footboom.

Матч Уэльс – Украина стартует сегодня, 5 июня, в 19.00 по киевскому времени. Победитель получит путевку на чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

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