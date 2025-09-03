После сезона в португальском клубе Авеш Гильермо Очоа был близок к подписанию контракта с Бургосом, но сделка сорвалась, поскольку мексиканский вратарь перестал отвечать на звонки по мобильному телефону.

Как информирует ESPN, опытный вратарь уже согласился вернуться в Испанию и даже прошел медосмотр. Однако позже Очоа попросил пересмотреть один из пунктов контракта и сказал, что идет выпить кофе, но так и не вышел на связь.

40-летний игрок больше не отвечал на телефонные звонки представителям клуба второго испанского дивизиона, которые решили переключиться на голкипера Хесуса Руиса.

Сообщается, что, по мнению Очоа, письменный контракт не соответствовал устным договоренностям, и поэтому он решил вежливо покинуть помещение клуба и вернуться домой в Мадрид, не подписывая документ.

Очоа, полон решимости попасть в сборную Мексики на чемпионат мира 2026 года, остается свободным агентом. В прошлом сезоне он провел 23 матча за Авеш.

Гильермо запомнился яркими выступлениями за сборную Мексики на ЧМ-2014 и ЧМ-2018.

