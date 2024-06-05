Бывший хавбек Челси Джон Оби Микел (372 матча, 11 титулов) советует Михаилу Мудрику сосредоточиться на футболе, а не гламуре.

"Михаилу Мудрику надо привести свою чертову голову в порядок. Он такой хороший игрок – темп, мощность, хорошее владение мячом.

Челси потроллили Мудриком из-за нового тренера – Мареска задумал тотальную переоценку

Но ему надо вести себя правильно. Забудь об этих всех своих волосах и татуировках. Играй в чертов футбол и выигрывай нам матчи", – цитирует Оби Микела Chelsea.news.

Добавим, что в прошлом сезоне Мудрик провел 41 матч, оформив 7 голов и 2 ассиста. Под занавес кампании украинец стал основным игроком у Маурисио Почеттино, но клуб задумал очередную революцию. Михаилу нужно показывать свои умения новому тренеру Энцо Мареске.

Мудрик и новый тренер – большая проблема, но и серьезный плюс, Зинченко и Забарный приближают топ-трансферы