Канте предложил свои услуги Монако и Парижу, информирует L'Équipe. Оба клуба открыты для трансфера 34-летнего ветерана в Лигу 1.

С 2023 года Канте выступает за Аль-Иттихад из Саудовской Аравии. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Канте долгое время выступал за Челси и стал клубной легендой "синих". Вместе с клубом он выиграл чемпионат, Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов и Клубный ЧМ. В составе сборной Франции Канте выиграл чемпионат мира 2018 года.

