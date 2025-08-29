Легенда Челси пытается вернуться в Лигу 1 – он предложил свои услуги двум клубам
Опорный полузащитник Аль-Иттихада Н'Голо Канте может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Канте предложил свои услуги Монако и Парижу, информирует L'Équipe. Оба клуба открыты для трансфера 34-летнего ветерана в Лигу 1.
С 2023 года Канте выступает за Аль-Иттихад из Саудовской Аравии. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.
Ранее Канте долгое время выступал за Челси и стал клубной легендой "синих". Вместе с клубом он выиграл чемпионат, Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов и Клубный ЧМ. В составе сборной Франции Канте выиграл чемпионат мира 2018 года.
