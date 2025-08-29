Севилья близка к подписанию опытного защитника Сесара Аспиликуэты. Как сообщает The Athletic, соглашение находится на финальной стадии и зависит лишь от успешного прохождения медосмотра.

Испанец покинул Атлетико летом после завершения контракта. Несмотря на интерес со стороны других европейских клубов, а также из МЛС и Катара, Аспиликуэта склонен продолжить выступления именно в Севилье. Ключевую роль в его переходе в Севилью сыграл спортивный директор андалусийцев Антонио Кордон.

Аспиликуэта присоединился к Атлетико летом 2023 года после 11 сезонов в Челси, где провел 508 матчей и выиграл Лигу чемпионов. В первом сезоне за "матрасников" он сыграл 34 матча на позициях центрального и правого защитника и даже продлил контракт. Однако в прошлом сезоне из-за травмы мышц и конкуренции ограничился лишь 20 поединками (10 в Ла Лиге). В мае клуб объявил, что не будет продлевать с ним соглашение.

Севилья, которая в прошлом году завершила чемпионат Испании лишь на 17-м месте, находится в критическом положении и после двух стартовых поражений нынешнего сезона идет 18-й. Клуб надеется, что приход ветерана добавит стабильности и опыта оборонительной линии.

