"Миколенко раньше играл в команде, которая использовала низкий блок в обороне, поэтому нам нужно время, чтобы внушить в Виталия уверенность. Он должен знать, что может смело идти вперед, ведь нужен команде в атаке.

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Мы видим, что позиция крайнего защитника эволюционировала. Теперь они должны не только защищаться, но и помогать в атаке – делать навесы, отдавать передачи в штрафную, забивать голы. Мы постоянно подталкиваем Миколенко к этому.

Я вижу в нем и Паттерсоне желание учиться. Они демонстрируют большой энтузиазм и желание. Считаю, что они постепенно становятся лучше. Им нужно играть, чтобы осознать эти ошибки, тогда мы можем исправить их во время тренировок", – цитирует Коула Liverpool Echo.

В сезоне 2022/23 Миколенко является стабильным игроком основы Эвертона. Украинец сыграл 15 матчей в АПЛ без результативных действий. В общей сложности в футболке "ирисок" 23-летний защитник провел 31 поединок, забил 1 гол.

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