Защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс провел невероятную кампанию в Лиге чемпионов 2023/24, набрав сумасшедшие показатели в этом сезоне.

Хуммельс стал вторым центральным защитником в истории, который совершил 50 и более отборов в течение кампании Лиги чемпионов, сообщает Squawka.

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Единственный, кому это достижение покорилось ранее – бразильский экс-защитник Интера Лусио в сезоне 2009/10. Тогда "нерадзурри" не только победили в Лиге чемпионов, но и получили "домашние трофеи" – чемпионат и Кубок Италии.

Добавим, что Хуммельс с Боруссией Д добрался до финала Лиги чемпионов, где борется за трофей с мадридским Реалом. После первого тайма счет 0:0.

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