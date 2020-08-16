Легенда Боруссии Д помочился у скамейки запасных перед контрольным матчем

32-летний Гросскройц, который сейчас выступает за команду третьго немецкого дивизиона Юрдинген, порадовал папарацци перед спаррингом.

Санчо секретно продлил контракт с Боруссией Д – Манчестер Юнайтед окончательно потерпел фиаско с трансфером

За несколько минут до стартового свистка матча против Бохума (0:0) звездный полузащитник не стал искать туалет, а решил помочиться за скамейкой запасных.

Напомним, Гросскройц известен своими выступлениями за дортмундскую Боруссию в 2009-2015 годах, также игрок имеет золотую медаль чемпиона мира в составе сборной Германии в 2014-м.

"Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід