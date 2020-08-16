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Легенда Боруссии Д помочился у скамейки запасных перед контрольным матчем

13:10 - Читати українською
Легенда Боруссии Д помочился у скамейки запасных перед контрольным матчем
Кевин Гросскройц и Юрген Клопп / Фото ФК Боруссия Д

Статус чемпиона мира добавляет определенных привилегий Кевину Гросскройцу.

32-летний Гросскройц, который сейчас выступает за команду третьго немецкого дивизиона Юрдинген, порадовал папарацци перед спаррингом.

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За несколько минут до стартового свистка матча против Бохума (0:0) звездный полузащитник не стал искать туалет, а решил помочиться за скамейкой запасных.

Напомним, Гросскройц известен своими выступлениями за дортмундскую Боруссию в 2009-2015 годах, также игрок имеет золотую медаль чемпиона мира в составе сборной Германии в 2014-м.

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