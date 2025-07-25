Легенда Бешикташа раскритиковал фанатов "орлов" после матча с Шахтером – ему не понравилась реакция
Бывший полузащитник Бешикташа Оузхан Озьякуп вступился за игроков стамбульцев после поражения от донецкого Шахтера со счетом 2:4 в матче второго отборочного турнира Лиги Европы УЕФА.
Фанаты Бешикташа не стеснялись в высказываниях в адрес игроков “орлов” после поражения от Шахтера. Также стадион освистал футболистов Бешикташа после финального свистка.
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"Уничтожать игроков после первого матча сезона – неправильно. Что бы ни случилось, такие реакции никому не помогут", – написал Озьякуп в своем Твиттере.
Как информирует Fanatik, эта публикация была встречена критикой со стороны некоторых болельщиков "орлов".
Озьякуп отдал Бешикташу 10 лет своей карьеры – он играл за команду с 2012 по 2022 год.
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