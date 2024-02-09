Известный форвард Бенфики и сборной Португалии Нуну Гомеш вовремя одумался и не поедет играть к оккупантам.

Некоторые именитые футболисты решили съездить в Москву на “Кубок легенд” во время кровавого вторжения россиян на территорию Украины. Среди них был Нуну Гомеш, который даже записал видеообращение.

Экс-киперы Динамо и Шахтера, бывшие партнеры Шевченко – ряд звезд поедут в Москву на "Кубок легенд"

Посольство Украины в Португалии выразило глубокую обеспокоенность по поводу решения Гомеша. Экс-форварду Бенфики объяснили, что Москва использует турнир для продвижения своих идей на международной арене.

Гомеш правильно отреагировал и сообщил, что не примет участия в "Кубке легенд", информирует Record.

Нуну был финалистом Евро-2004 со сборной Португалии. Он провел более 400 матчей за Бенфику, а которых отметился 166 голами.