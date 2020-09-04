Бывший игрок и бейсбольный функционер Билли Бин приобрел миноритарный пакет акций АЗ, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

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В его собственность перешло чуть менее 5 процентов ценных бумаг клуба.

"Это соглашение означает для нас обеспечения устойчивого партнерства во имя будущего АЗ. На наш взгляд, использование экспертных знаний, опыта и большой сети Билли будет чрезвычайно ценным для будущего клуба", – сказал гендиректор нидерландского клуба Роберт Эйнхорн.

К слову, функционер консультирует АЗ относительно более эффективного спортивного менеджмента с 2015 года.

Добавим, что 58-летний Бин является исполнительным вице-президентом бейсбольного клуба Окленд Атлетикс. Кроме того, он является консультантом клуба МЛС Сан-Хосе, имеет небольшие пакеты акций Ниццы и Барнсли, а также в свое время рассматривал возможность стать акционером Арсенала, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. В 2011 году о нем был снят фильм "Человек, который изменил все", где его роль сыграл Брэд Питт.

Напомним, АЗ сыграет против Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов уже 15 сентября.

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