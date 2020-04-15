Легенда Баварии шокировал физической формой – он занимается культуризмом и даст фору действующим футболистам

45-летний Зе Роберто, который в свое время защищал цвета Баварии и других клубов, даже после завершения карьеры находится в отличных кондициях.

Бывший полузащитник сборной Бразилии завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Последним клубом Зе Роберто стал Палмейрас, за который он выступал до 43-х лет.

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Впрочем, это не мешает ему находиться в роскошной форме. После завершения активных выступлений бразилец начал работать над своим телом, подавшись в культуризм. Поклонники Зе Роберто уже намекают ему, что его физическая форма является куда лучше, чем у большинства действующих футболистов.

"Единственным человеком, с которым ты должен бороться, чтобы стать лучшим – это человек, которым ты был вчера. Всегда оставайся сосредоточенным! Иди вперед!" – написал бразилец в Instagram.

На протяжении своей карьеры Зе Роберто выступал за Реал, Байер, Баварию, Гамбург и другие клубы.

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