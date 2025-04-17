Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович потеряли статус одной из самых крепких пар мирового спорта.

Легенда Баварии и бывшая первая ракетка мира разводятся после 10,5 лет отношений, информирует Bunte со ссылкой на собственные источники.

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Швайнштайгер и Иванович с конца прошлого года не публиковали совместные фотографии в соцсетях, а 2 месяца назад якобы приняли окончательное решение разойтись. По всей видимости, пара не смогла поддерживать отношения на расстоянии. Бастиан по делам постоянно путешествует по миру, Ана же вместе с тремя сыновьями в основном живет в родном Белграде.

Добавим, что Швайнштайгер и Иванович начали встречаться в сентябре 2014-го, а 12 июля 2016 года сыграли роскошную свадьбу в Венеции.

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