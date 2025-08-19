Официальный сайт ЛАСКа сообщает, что Жером Боатенг и клуб пришли к обоюдному согласию относительно немедленного расторжения контракта.

Кейн подталкивает Баварию к новым трансферам – мюнхенцы потеряли целую команду этим летом

Боатенг присоединился к австрийской команде летом 2024 года, перейдя на правах свободного агента после периода в Салернитане. Немецкий защитник подписал контракт на два года, но постоянные травмы Жерома не позволили ему закрепиться в команде. В общем он пропустил 22 матча ЛАСКа в сезоне 2024/25, сыграв лишь в 14 играх.

Боатенг более 10 лет выступал за Баварию, с которой получил ряд трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов. Мюнхенцев Жером покинул в 2021 году.

Стоит заметить, что за ЛАСК также выступал Максим Таловеров, который покинул австрийцев в январе 2025 года, перейдя в Плимут.

Бавария выиграла первый Суперкубок Германии после его ренейминга – дебютный гол Диаса и второй трофей Кейна