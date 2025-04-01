Руководство Баварии готовится провести переговоры с игроком, который провел в клубе почти всю жизнь.

Недавно появилась информация, что Томас Мюллер не будет продлевать контракт с командой, поскольку руководство мюнхенцев хочет сэкономить на зарплате нападающего, который получает 17 млн евро.

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Как сообщает Флориан Плеттенберг, Бавария планирует провести на этой неделе финальную встречу с немцем, чтобы окончательно определить его судьбу. Если не случится неожиданности, после завершения сезона Мюллер покинет команду – возможно, после Клубного чемпионата мира.

Также планируется обсудить кто и когда сделает официальное объявление. Бавария не хочет терять связь с Томасом, поэтому может предложить ему должность в клубе, впрочем, не исключено, что нападающий продолжит карьеру заграницей. Мюллер хотел бы поиграть еще минимум один год.

Напомним, что вся карьера немца связана с Баварией. Томас выступал за молодежные команды мюнхенцев, а в 2009 году дебютировал за основу. В общем нападающий сыграл за Баварию в 742 матчах, забив 247 голов и отдав 273 ассиста. С клубом он выигрывал 12 титулов чемпиона Германии, а также две Лиги чемпионов.

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