Бывший атакующий полузащитник Баварии и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и бывшая теннисистка Ана Иванович расстались, информирует Spiegel. Адвокат Иванович отметил, что причиной развода стали "непримиримые разногласия". Других деталей на данный момент нет.

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Ранее сообщалось, что Швайнштайгер много путешествует по работе и преимущественно проживает в Мюнхене, в то время как Иванович с детьми остается в Белграде.

40-летний Бастиан и 37-летняя Ана были в браке с 2016 года. У пары трое сыновей: Луке – семь лет, Леону – четыре года, Тео – один год.

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