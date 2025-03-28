Каталонский суд оправдал экс-игрока Барселоны Дани Алвеса по обвинению в сексуальном насилии, за которое он был приговорен к четырем с половиной годам заключения в 2024 году, сообщает Mundo Deportivo.

Дани Алвес помирился с женой, несмотря на обвинения в изнасиловании

Бывший бразильский футболист был осужден по подозрению в изнасиловании 23-летней женщины. По данным следствия инцидент произошел 30 декабря 2022 года. Обвинительная сторона уже готовит новую апелляцию по делу и не соглашается с освобождением бывшего правого защитника Барселоны, который после предыдущего приговора вносил залог, чтобы не попасть в тюрьму до финального решения суда.

Напомним, что Дани Алвес провел потрясающую карьеру в Барселоне, выиграв все возможные трофеи с командой и став одним из самых титулованных игроков в истории футбола. Он выступал за "блаугранас" с 2008 по 2016 годы, а также вернулся в команду на короткий срок в сезоне 2021/22.

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