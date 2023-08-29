Представитель Интер Майами больше не будет выступать за сборную Испании, информирует AS.

Легенда Манчестер Сити официально завершил карьеру – все из-за ужасной травмы

34-летний Альба еще несколько недель назад сообщил о своем решении главному тренеру "Фурии Рохи" Луису де ла Фуэнте. Ветеран захотел оставить себе больше времени для отдыха. Месяц назад это подтолкнуло Альбу перейти из Барселоны в МЛС.

Левый защитник дебютировал за национальную сборную 11 октября 2011 года в матче квалификации Евро-2012 против Шотландии. Вскоре Альба выиграл континентальное первенство, отличившись голом в киевском финале против Италии (4:0). В общей сложности латераль провел за "Фурию Роху" 93 матча. Прощальный успех – победа в Лиге наций, где Альба уже был капитаном команды.

Испания выиграла Лигу наций, одолев Хорватию в серии пенальти – Симон убил мечту балканского "золотого поколения"