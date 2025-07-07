В своих соцсетях Иван Ракитич официально объявил о завершении карьеры. Последним матчем 37-летнего хорвата было противостояние Хайдука с Шибеником (1:0).

Легенда Барселоны завершает карьеру в Хорватии – он уже знает, чем займется в будущем

Ракитич в течение карьеры успел поиграть за Барселону, Шальке, Севилью, Базель и Аль-Шабаб. В целом он сыграл в своей карьере 887 матчей, в которых забил 125 голов и отдал 141 ассист.

"Дорогой футбол. Ты был частью моей жизни с самого первого дня. От полей Мелина, моего родного города в Швейцарии, до крупнейших стадионов мира, ты всегда был рядом.

Футбол дал мне больше, чем я когда-либо мечтал. Дал друзей, эмоции, радость и слезы, дал целую жизнь. А теперь время прощаться. Даже если я уйду из футбола, футбол никогда не уйдет от меня", – написал Ракитич в трогательном письме.

Хорват получил множество трофеев, в частности четыре раза становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов в составе Барселоны. Со сборной Хорватии он становился вице-чемпионом мира в 2018 году.

К слову, Иван Ракитич играл рядом с украинцем Назарием Русиным, который провел сезон 2024/25 в аренде в Хайдуке.