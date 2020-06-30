Легенда Арсенала Кэмпбелл покинул тренерское кресло Саутенд Юнайтед – активисты нашли расистский подтекст

Экс-защитник национальной команды Англии Сол Кэмпбелл остался без работы.

Сол Кэмпбелл решил покинуть кресло главного тренера Саутенд Юнайтед, сообщает Sky Sports.

"Сегодня говорить, что жизнь белых важны, – это расизм": фанат Бернли резко объяснил свою выходку на матче с Сити

На фоне массовых протестов против расизма эта новость также была воспринята большой частью людей отрицательно. Комментаторы массово оставляли сообщения под новостью вроде: "Уволен за то, что он черный", "Это расизм", "Команды вроде Арсенала назначают главным тренером Артету, а не Кэмпбелла только из-за цвета кожи".

Кэмпбелл возглавил Саутенд Юнайтед осенью 2019-го, по итогам сезона третьего по силе английского дивизиона команда понизилась в классе, что, вероятно, и стало причиной для увольнения специалиста.

Мессі "звільняє" тренера, Роналду феєрить і конфузиться на очах українця, а Бензема коронує Мадрид – головне за вікенд