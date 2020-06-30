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Легенда Арсенала Кэмпбелл покинул тренерское кресло Саутенд Юнайтед – активисты нашли расистский подтекст

20:33 - Читати українською
Легенда Арсенала Кэмпбелл покинул тренерское кресло Саутенд Юнайтед – активисты нашли расистский подтекст
Сол Кэмпбелл / Фото Саутенд Юнайтед

Экс-защитник национальной команды Англии Сол Кэмпбелл остался без работы.

Сол Кэмпбелл решил покинуть кресло главного тренера Саутенд Юнайтед, сообщает Sky Sports.

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На фоне массовых протестов против расизма эта новость также была воспринята большой частью людей отрицательно. Комментаторы массово оставляли сообщения под новостью вроде: "Уволен за то, что он черный", "Это расизм", "Команды вроде Арсенала назначают главным тренером Артету, а не Кэмпбелла только из-за цвета кожи".

Кэмпбелл возглавил Саутенд Юнайтед осенью 2019-го, по итогам сезона третьего по силе английского дивизиона команда понизилась в классе, что, вероятно, и стало причиной для увольнения специалиста.

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Теги
Англия Расизм в футболе Саутенд Юнайтед Саутенд Юнайтед Сол Сол Кэмпбелл Арсенал Арсенал
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