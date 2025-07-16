Уэйн Хеннеси на своей странице в Instagram объявил о завершении игровой карьеры. 38-летний валлиец является вторым гвардейцем сборной после Гарета Бэйла – Уэйн имеет в своем активе 109 матчей за национальную команду. Вместе со сборной Уэльса Хеннеси доходил до полуфинала Евро-2016.

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Также Уэйн является одним из главных героев плей-офф к ЧМ-2022, когда сборная Уэльса обыграла Украину. В той встрече Хеннеси совершил несколько великолепных сейвов, которые помогли его команде выйти на Мундиаль.

Самым успешным клубом в карьере голкипера является Вулверхэмптон, за который он провел 166 игр в Чемпионшипе и третьем дивизионе Первой футбольной лиги. Также Уэйн играл за Кристал Пэлас, Бернли, Бристоль Сити, Стокпорт и Йовил.