Экс-защитник Манчестер Юнайтед и Арсенала Микаэль Сильвестр выбрал команды, которые поборются за корону АПЛ в текущем сезоне.

"Как по мне, в гонке за титул будут участвовать только три команды: Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и я поставлю сюда Лестер. Это сезон возможностей, поэтому для МЮ хорошо быть непосредственным участником борьбы, а не смотреть на все издали.

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Теперь у них есть возможность остаться на вершине. На этом этапе кампании позиция "красных дьяволов" очень позитивная", – цитирует Сильвестра Goal.

Добавим, что после 17 туров именно МЮ с 36 очками возглавляет таблицу АПЛ. Далее следуют Ливерпуль (33 очка), Манчестер Сити, Лестер и Эвертон – по 32 пункта, но у "горожан" игра в запасе.

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