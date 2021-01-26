Сиена определилась с тренерским штабом, который должен поднять команду со дна итальянского футбола.

Тренером "черно-белых" стал известный в прошлом латвийский бомбардир Марьян Пахарь, сообщает официальный сайт клуба.

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Нападающий выступал за Саутгемптон с 1999 по 2006 годы, оставив заметный след в АПЛ – 129 матчей, 42 гола. Тренерская карьера Пахаря пока ограничена Сконто, Елгавой и сборной Латвии. Заметим, что родился экс-форвард в городе Чернобай Черкасской области.

Сиена выступает в четвертом дивизионе – Серии D. Клубом владеет армянский холдинг "Ноа", который видит главным тренером Владимира Газзаева – сына экс-наставника Динамо Валерия Газзаева. Российский специалист сейчас решает вопрос с рабочими документами, поэтому его обязанности должен выполнять Пахарь.

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