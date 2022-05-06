"У меня было ощущение, что у Грилиша не сложится в Манчестер Сити. Он топ-игрок, я его большой поклонник. Но этот переход не сработал. С шести лет его учили брать мяч и обводить всех соперников.

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Грилиш постоянно шел на повышение, попал в первую команду Астон Виллу, где продолжал заниматься тем, что и в 6 лет. А потом попал в команду, где постоянно пас, пас, пас. 20 лет его учили обыгрывать соперников, а теперь он должен прекратить и отдать мяч. И это тяжело.

Раньше Джек получал мяч и обыгрывал всю команду соперников. Теперь он получил мяч – и сразу же отдал дальше. Он может сказать, что ему нравится, но ему все равно тяжело. Не думаю, что он привыкнет к этому. Грилиша могут продать летом", – отметил Мерсон в своей колонке на Sky Sports.

Стоит добавить, что Джек сыграл в 36 матчах за Манчестер Сити в этом сезоне, в которых отличился 5 голами и 3 ассистами.

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