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Легенда АПЛ Мельберг сменил Хенрика Ларссона в должности наставника Хельсинборга

18:26 16 Читати українською
Легенда АПЛ Мельберг сменил Хенрика Ларссона в должности наставника Хельсинборга
Улоф Мельберг / ФК Хельсинборг

Бывший защитник бирмингемской Астон Виллы и сборной Швеции Улоф Мельберг стал главным тренером Хельсинборга.

Культовый экс-игрок сменил на посту наставника "красных" другую местную легенду – Хенрика Ларссона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Хенрик Ларссон покинул Хельсингборг – болельщики заставили тренера уйти в отставку

Мельберг, завершивший игровую карьеру 5 лет назад, уже имеет опыт работы менеджером. Он тренировал Броммапойкарну в 2016-2017 гг. и вывел ее из третьего шведского дивизиона в первый, а в Хельсингборг 42-летний специалист перебрался из Фремада.

В данный момент Хельсингборг занимает 10-е место в Аллсвенскан. В активе столичной команды 21 очко после 22-ти сыгранных туров.

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Улоф Мельберг Улоф Мельберг Мир Хельсинборг Хельсинборг Хенрик Ларссон Хенрик Ларссон
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