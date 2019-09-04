Легенда АПЛ Мельберг сменил Хенрика Ларссона в должности наставника Хельсинборга

Бывший защитник бирмингемской Астон Виллы и сборной Швеции Улоф Мельберг стал главным тренером Хельсинборга.

Культовый экс-игрок сменил на посту наставника "красных" другую местную легенду – Хенрика Ларссона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Хенрик Ларссон покинул Хельсингборг – болельщики заставили тренера уйти в отставку

Мельберг, завершивший игровую карьеру 5 лет назад, уже имеет опыт работы менеджером. Он тренировал Броммапойкарну в 2016-2017 гг. и вывел ее из третьего шведского дивизиона в первый, а в Хельсингборг 42-летний специалист перебрался из Фремада.

В данный момент Хельсингборг занимает 10-е место в Аллсвенскан. В активе столичной команды 21 очко после 22-ти сыгранных туров.