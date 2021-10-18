Четыре бывших игрока "горожан" получили медали за чемпионство в сезоне 1967/68. Это Стэн Хорн, Пол Хинс, Бобби Кеннеди и уже покойный Харри Дауд, сообщает пресс-служба клуба.

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Они ждали свои награды более 50 лет, поскольку в те времена бюджет на награды был ограничен. Манчестер Сити подал заявление с просьбой наградить игроков в январе, и вот несколько дней назад они получили свои медали.

"Стэн, Пол, Бобби и Харри сыграли свою роль в истории Манчестер Сити. Они помогли клубу выиграть чемпионат, и это так уместно, что они получили признание. Я всегда говорю, что история этого клуба очень важна. Без всех замечательных людей в прошлом, которые сделали этот футбольный клуб тем, чем он является сегодня, мы не были бы здесь прямо сейчас", – прокомментировал событие Пеп Гвардиола.