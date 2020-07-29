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"Легче передвинуть Дуомо, чем подписать Месси": Конте – о возможности трансфера лидера Барселоны

10:32 - Читати українською
"Легче передвинуть Дуомо, чем подписать Месси": Конте – о возможности трансфера лидера Барселоны
Антонио Конте и Лионель Месси / Getty Images

Наставник Интера оценил вероятность перехода лидера Барселоны в ряды его команды.

Напомним, в последние дни в Италии вновь вспыхнули слухи о возможности перехода Лео Месси в Интер. Миланский клуб якобы попытается подписать форварда Барселоны через год – тогда у него истекает контракт с клубом.

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После поединка Интер – Наполи, который завершился победой миланцев, Антонио Конте снова вынужден был комментировать слухи об интересе к Месси.

"Что бы я хотел – четырех игроков по 50 млн за каждого, или Месси? Оба варианта невозможны. Легче передвинуть Дуомо (знаменитый миланский собор – прим. "Футбол 24"), чем подписать Лионеля.

Я доволен ребятами, которых тренирую. Они многое дают команде и я благодарен им за это", – цитирует Конте Mundo Deportivo со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Заметим, в последнем туре Серии А Интер сыграет с Аталантой. Команда Руслана Малиновского отстает от "нерадзурри" на 1 очко.

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