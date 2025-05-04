Ла Лига, 34-й тур

Севилья – Леганес – 2:2

Голы: Салас, 21, Ромеро, 70 – Мунир, 7, Эрнандес, 73

Леганес, который борется за выживание, отчаянно нуждался в набранных очках. Статистика была на его стороне: Севилья выиграла только два из шести последних матчей Ла Лиги против "зелено-белых". Остальные матчи завершились для нее одной ничьей и тремя поражениями.

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Севилья тоже не гарантировала себе спасение и настраивалась на эту игру как на финал. Именно фраза "Это – финал" прозвучала из раздевалки команды перед стартовым свистком. Но подопечные Хоакина Капарроса довольно быстро пропустили – на 7-й минуте прямым ударом со штрафного отличился экс-форвард Барселоны Мунир. Вратарь Севильи Нюланд допустил ошибку и пропустил во вратарский угол – он был обязан реагировать на удар лучше.

К слову, этот штрафной "привез" Доди Люкебакио, дисквалификацию которого перед этой игрой временно приостановили, что и позволило ему выйти на поле в воскресенье.

Хозяевам понадобилось 14 минут, чтобы сравнять счет – Кике Салас головой замкнул навес Сусо с углового.

После перерыва команды также обменялись голами: за Севилью отличился Исаак Ромеро, а за гостей – Хави Эрнандес. Причем последний сделал это головой, хотя перед матчем много говорили о том, что Леганес сделал наименьшее количество навесов в штрафную соперников в Ла Лиге в этом сезоне.

В остальном Севилья была ближе к победе, но больше пробить вратаря Дмитровича не смогла. Сербский голкипер стал абсолютным героем встречи.