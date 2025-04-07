Леганес спасся в матче с Осасуной – фанаты протестовали против политики Ла Лиги
Осасуна не смогла одолеть Леганес в матче 30-го тура Ла Лиги (1:1). Читайте подробности на "Футбол 24".
Леганес не мог бы выбраться из зоны вылета даже в случае победы над Осасуной. Все конкуренты "огурцов" неожиданно выиграли свои выездные матчи – Эспаньол – у Райо Вальекано, Валенсия – у Реала, а Алавес – у Жироны. Тем не менее, любой неудачный результат лишь усугублял бы их положение.
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Вместо того, чтобы поддержать свою команду в тяжелой ситуации, болельщики Леганеса устроили в этом матче акцию протеста. Они протестовали против матчей по понедельникам и заранее заготовили соответствующие плакаты. Неудивительно, что в такой атмосфере хозяева не смогли одержать победу.
Осасуна владела большим преимуществом и реализовала его в середине второго тайма. Дмитрович справился с ударом Рубена Гарсии, но не с добиванием Будимира. Однако удержать победный счёт памплонцам не судилось: Бретонес нарушил правила в своей штрафной против Серхио Гонсалеса, и Дани Раба реализовал пенальти.
Леганес остался в зоне вылета и отстаёт от спасительной 17-й строчки на три очка. Осасуна – 14-я.