Леганес подпишет конкурента Лунину

Голкипер Малаги Андрес Прието продолжит карьеру в Леганесе.

Как сообщает Marca, третий вратарь Малаги Андрес Прието уже попрощался с одноклубниками и в ближайшее время станет игроком Леганеса. В услугах стража ворот также был заинтересован Альбасете Романа Зозули.

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Интересно, что летом Прието может стать единственным голкипером, которым будет принадлежать Леганесу, ведь украинец Андрей Лунин летом вернется в мадридский Реал, а Иван Куэльяр, который является основным в Леганесе, перейдет в Вальядолид.

Отмечается, что Андреас станет заменой Иону Серантесу, который недавно стал игроком японского клуба Ависпа Фукуока.

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