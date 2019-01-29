Леганес подпишет конкурента Лунину

Голкипер Малаги Андрес Прието продолжит карьеру в Леганесе.
Как сообщает Marca, третий вратарь Малаги Андрес Прието уже попрощался с одноклубниками и в ближайшее время станет игроком Леганеса. В услугах стража ворот также был заинтересован Альбасете Романа Зозули.
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Интересно, что летом Прието может стать единственным голкипером, которым будет принадлежать Леганесу, ведь украинец Андрей Лунин летом вернется в мадридский Реал, а Иван Куэльяр, который является основным в Леганесе, перейдет в Вальядолид.
Отмечается, что Андреас станет заменой Иону Серантесу, который недавно стал игроком японского клуба Ависпа Фукуока.
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