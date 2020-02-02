Леганес неожиданно победил Реал Сосьедад: 22-й тур Ла Лиги, воскресенье

В первом воскресном матче 22 тура чемпионата Испании Леганес дома принимал Реал Сосьедад. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 22-й тур

Леганес – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Омеруо, 49, Родригес, 90+4 – Исак, 20

Эйбар – Бетис – начало в 15:00

Атлетик – Хетафе – начало в 17:00

Вильярреал – Осасуна – начало в 19:30

Севилья – Алавес – начало в 19:30

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Гости начали матч активнее и уже на 20-й минуте это принесло первые плоды. Александр Исак, получив пас практически в самом штрафной, долго не раздумывая, низом пробил в левый нижний угол и открыл счет. После этого Леганес проснулся и начал действовать увереннее – как в нападении, так и в защите. Хозяевам удалось создать несколько опасных моментов, однако реализовать их до перерыва так и не удалось.

Леганесу удалось отыграться сразу после перерыва. На 49-й минуте после великолепной скидки от Брейтвейта в штрафной Омеруо таки смог сравнять счет, внизу пробив под левую стойку. Голкипер не успел среагировать – 1:1. На 94-й минуте Родригес сумел реализовать штрафной удар, фантастически пробив в правую девятку – неожиданная победа Леганеса на последних минутах матча.