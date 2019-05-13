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Леганес не отпустил Лунина на сборы сборной Украины U-20 накануне ЧМ-2019, – Петраков

13 мая 10:06 249 Читати українською
Леганес не отпустил Лунина на сборы сборной Украины U-20 накануне ЧМ-2019, – Петраков
Андрей Лунин / ФФУ

Главный тренер молодежной сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал о ситуации в лагере команды перед ЧМ-2019.

"Все еще продолжаются игры чемпионата, и все просят сыграть еще один игру. Лунина не отпустит руководство Леганеса, потому что сейчас еще не наступили даты ФИФА. Андрей 18-го проведет последний матч и потом приедет к нам. Посмотрим. Еще продолжаются матчи всех чемпионатов, и мы переживаем, чтобы никто не получил травму.

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14-го мы сыграем контрольный матч с Колосом, а 18-го матч с ЮАР. Надеюсь, они сюда доедут. Они даже не знали, что им нужны визы. Первый и последний раз мы связываемся с ребятами того континента. С ними никогда дел иметь не буду, скажу откровенно", – отметил тренер Александр Петраков в комментарии официальному сайту ФФУ.

Украина U-20 начнет ЧМ-2019 матчем против США 24 мая. 27-го числа Украины встретится с Катаром, а 30-го – с Нигерией.

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Сборная Украины Украина U-20 Украина U-20 Андрей Лунин Андрей Лунин Леганес Леганес Александр Петраков Александр Петраков
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