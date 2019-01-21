"Леганес Лунина находится в поисках вратаря, а трансфер Кравца – очень показательный", – агент

Агент Романа Зозули Владимир Кузьменко оценил перспективы украинских футболистов в Испании.

"Переход Кравца в Леганес? Его случай очень показателен. Парень играл в Сегунде, к которой у нас почему-то пренебрежительное отношение. Хотя мало кто знает, что это такое, насколько это сложно и сколько там нужно работать, чтобы чего-то достичь. И вот Вася играл в Сегунде, получил оттуда приглашение в сборную Украины и сейчас перешел в Примеру.

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Когда Лунин только перешел в Реал, в испанской прессе о нем появлялось очень много материалов, а сейчас интерес иссяк. Впрочем, после открытия трансферного окна у меня особо нет времени следить за игроками, которые не являются моими подопечными.

Знаю только, что Леганес снова находится в поисках вратаря, но какая там ситуация именно у Лунина... Ведь он в тех матчах, в которых играл, показал себя очень хорошо.

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Селезнев в Малаге? Если честно, не люблю обсуждать игроков, к которым не имею никакого отношения. Но хочу пожелать всем нашим ребятам, которые играют и будут играть в Испании, чтобы они достигали своего, цеплялись, показывали себя как можно лучше и тем самым "прорубали" окно для других наших соотечественников", – цитирует Кузьменко "Сегодня".