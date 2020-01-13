Леганес ищет новый клуб для Кравца – украинец сам попросил его отпустить

Украинский защитник Леганес Василий Кравец ищет новое место продолжения карьеры.

Леганес выбирает между Луго и Тенерифе, но, по информации AS, на 22-летнего защитника претендуют как минимум шесть клубов.

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Главный тренер "пепинерос" Хавьер Агирре подтвердил, что Кравец попросил разрешения перейти в другую команду в поисках игровой практики. Отмечается, что украинец, вероятнее всего, перейдет в какой-то из клубов Сегунды.

Напомним, Василий перешел в Леганес из Луго год назад. Однако за это время провел на поле всего 469 минут.

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