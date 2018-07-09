Леганес арендовал Каррильо, который зимой обошелся Саутгемптону в 22 млн евро

Германия — 13:24 251
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Вест Хэм и Боруссия Д не могут согласовать сумму трансфера Ярмоленко
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Сидклей уже завтра может пройти медосмотр в ДинамоУкраина — 12:50 334
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ПСЖ предложил за Коутиньо 270 млн евро – Барселона мгновенно отреагировалаИспания — 10:07 1133
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ЧМ-2018: названы неожиданные причины фиаско Германии – DFB уже подготовил крутой план измененийЧМ 2018 — 09:00 573
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Неоправданные ожидания и перспективные конкуренты. Почему Боруссия Д хочет продать Ярмоленко, который выжал максимумГермания — 8 июль 1142
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