Леганес арендовал Каррильо, который зимой обошелся Саутгемптону в 22 млн евро

Леганес арендовал нападающего Саутгемптона Гуидо Каррильо. Соглашение рассчитано на один год.

Нападающий Саутгемптона Гуидо Каррильо на правах аренды перешел в Леганес. 27-летний аргентинец будет играть за Леганес в сезоне 2018/19, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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О наличии у мадридцев опции выкупа игрока не сообщается.

К слову, Каррильо только зимой перешел в Саутгемптон из Монако. Английский клуб заплатил за нападающего 22 млн евро.Каррильо провел в составе Саутгемптона 10 матчей, в которых не забил ни одного гола.