Леганес – Жирона – 0:2 – видео голов и обзор матча, в котором 90 минут на поле провел Василий Кравец

В 28 туре Ла Лиги Леганес с Василием Кравцом уступил Жироне (0:2). Смотрите видео голов и обзор матча.

В 28 туре чемпионата Испании Леганес принимал Жирону. Защитник Василий Кравец провел на поле все 90 минут игры, а голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Леганес дома уступил Жироне – Кравец бил по воротам, активно обострял, но ошибался в обороне

Клуб из пригорода Мадрида пропустил дважды еще до середины первого тайма. Кравец в течение матча пытался обострять ситуацию впереди, но зато ошибался при защите. В итоге – поражение Леганеса 0:2.

Жирона набрала 34 очка и вышла на 12 место Примеры, а Леганес с 33 баллами оказался на 14 строчке турнирной таблицы.

"Реал повинен подбати про цю майбутню перлину". Іспанські ЗМІ та вболівальники "бланкос" захоплюються грою Луніна