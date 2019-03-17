toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ - ШАХТЕР РЕАЛ МАДРИД - СЕЛЬТА

Леганес – Жирона – 0:2 – видео голов и обзор матча, в котором 90 минут на поле провел Василий Кравец

10:34 20 Читати українською
Леганес – Жирона – 0:2 – видео голов и обзор матча, в котором 90 минут на поле провел Василий Кравец
Леганес – Жирона – 0:2 – видео голов и обзор матча

В 28 туре Ла Лиги Леганес с Василием Кравцом уступил Жироне (0:2). Смотрите видео голов и обзор матча.

 
Кристиан Порту 13’
Кристиан Порту 22’

В 28 туре чемпионата Испании Леганес принимал Жирону. Защитник Василий Кравец провел на поле все 90 минут игры, а голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Леганес дома уступил Жироне – Кравец бил по воротам, активно обострял, но ошибался в обороне

Клуб из пригорода Мадрида пропустил дважды еще до середины первого тайма. Кравец в течение матча пытался обострять ситуацию впереди, но зато ошибался при защите. В итоге – поражение Леганеса 0:2.

Жирона набрала 34 очка и вышла на 12 место Примеры, а Леганес с 33 баллами оказался на 14 строчке турнирной таблицы.

"Реал повинен подбати про цю майбутню перлину". Іспанські ЗМІ та вболівальники "бланкос" захоплюються грою Луніна

Теги
Испания Видеоновости Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом Леганес - Жирона Василий Кравец Василий Кравец
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
14
мин
Дженоа
13:30
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук