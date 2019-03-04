Леганес – Леванте: Василий Кравец попал в стартовый состав хозяев, Лунин на скамейке запасных

Леганес объявил стартовый состав на матч 26 тура Ла Лиги против Леванте.

С первых минут на поле появится украинский защитник Василий Кравец, сообщает официальный твиттер Леганеса. Вратарь Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

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К слову, в текущем сезоне в активе Кравца по 1 матчу за Леганес в Кубке Испании и Ла Лиге, результативными действиями защитник не отличался.

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Вместе с тем, Андрей Лунин провел 4 матча за "пепинерос" в этом сезоне. Украинский голкипер пропустил 2 гола и трижды оставлял свои ворота "сухими".