toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ

Леганес – Леванте: Василий Кравец попал в стартовый состав хозяев, Лунин на скамейке запасных

21:13 22 Читати українською
Леганес – Леванте: Василий Кравец попал в стартовый состав хозяев, Лунин на скамейке запасных
Василий Кравец / Леганес

Леганес объявил стартовый состав на матч 26 тура Ла Лиги против Леванте.

 

С первых минут на поле появится украинский защитник Василий Кравец, сообщает официальный твиттер Леганеса. Вратарь Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Василий Кравец подорожал в пять раз после перехода в Леганес

К слову, в текущем сезоне в активе Кравца по 1 матчу за Леганес в Кубке Испании и Ла Лиге, результативными действиями защитник не отличался.

Лунин – в топе самых дорогих талантов Ла Лиги

Вместе с тем, Андрей Лунин провел 4 матча за "пепинерос" в этом сезоне. Украинский голкипер пропустил 2 гола и трижды оставлял свои ворота "сухими".

Теги
Леганес - Леванте Василий Кравец Василий Кравец Испания Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
мин
Леганес
22:00
Леванте
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук