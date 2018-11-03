Леганес – Атлетико – 1:1 – видео голов и обзор матча

Атлетико не сумевший обыграть Леганес в 11-м туре Примеры. Смотрите видео голов матча Леганес – Атлетико на сайте "Футбол 24".

Первый тайм завершился без голов. В середине второй половины встречи Гризманн вывел Атлетико вперед. Однако Каррильо на 82 минуте восстановил равновесие в матче и спас ничью для Леганес.

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После этого матча Атлетико набрал 20 очков и приблизился к Барселоне, а Леганес с 9 пунктами остался в зоне вылета.

Чемпионат Испании 2018/19, 11 тур

Леганес – Атлетико – 1:1

Голы: Каррильо, 82 – Гризманн, 69