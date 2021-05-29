Полузащитник Динамо и сборной Украины Богдан Леднев признался, над каким компонентом игры ему еще нужно поработать.

"Какая самая слабая черта в игре Богдана Леднева? Думаю, это игра слабой ногой. Это такой момент, который нужно исправлять.

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У меня рабочая нога левая. Считаю, над правой нужно работать.

Кроме того, чтобы стать ключевым исполнителем в Динамо мне надо поработать над работой в защите. Если добавить в этом компоненте, думаю, будет лучше для команды и для меня", – сказал Леднев в программе "Auto ГОЛ!".

Напомним, в сезоне 2020/21 Богдан провел за Динамо 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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