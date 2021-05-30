"Больше всего нравится испанский чемпионат. Я себя вижу в нем. Я считаю, что он бы мне подошел. Но также нравится и Англия, конечно, и Германия. Топ-5 чемпионатов очень сильные", – сказал Леднев в эфире программы АвтоГол.

Леднев признался, у кого из игроков Динамо самая крутая машина

Напомним, что воспитанник Днепра перебрался в Динамо в 2016 году. Однако сразу закрепиться в киевской команде не смог. Впоследствии присоединился к Заре на правах аренды, где за два года заработал себе реноме одного из лучших полузащитников УПЛ.

Прошлым летом Динамо вернуло Леднева, но в команде Луческу Богдан был лишь игроком ротации, записав в свой актив 21 неполный матч и 2 гола. Однако этого хватило, чтобы попасть в расширенную заявку сборной Украины для подготовки на Евро-2020.

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