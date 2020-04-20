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Леднев вспомнил, как воспринял нецензурную брань Вернидуба в свой адрес

16:18 102 Читати українською
Леднев вспомнил, как воспринял нецензурную брань Вернидуба в свой адрес
Богдан Леднев (с мячом) / фото: УПЛ

Полузащитник Зари Богдан Леднев вспомнил скандальный матч квалификации Лиги Европы против РБ Лейпциг, который состоялся летом 2018 года.

17’ Богдан Леднев
 
17’ Богдан Леднев

Леднев, выступающий за Зарю на правах аренды, а принадлежит киевскому Динамо, на 16-й минуте той встречи получил красную карточку за неспортивное поведение. Юрий Вернидуб крикнул хавбеку: "Ты что!? Ты сейчас оставил вдесятером нас! Бл**ь, у вас синдром там в Киеве. Мозгов вообще нет".

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"Если честно, я даже не слышал этих слов, у меня такое состояние было... Уже потом я увидел это на видео. После матча Юрий Николаевич подошел, поговорил со мной. Не было такого, что я допустил грубую ошибку, и меня там "похоронили".

Юрий Николаевич дал мне путевку во взрослый футбол, доверял мне, ставил в состав. Я ему очень благодарен. Поэтому, когда узнал, что он находится в Запорожье, счел нужным приехать и поблагодарить его", – цитирует Леднева Football.ua.

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Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Богдан Леднев Богдан Леднев Заря - РБ Лейпциг Заря Заря
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