Леднев вспомнил, как воспринял нецензурную брань Вернидуба в свой адрес

Полузащитник Зари Богдан Леднев вспомнил скандальный матч квалификации Лиги Европы против РБ Лейпциг, который состоялся летом 2018 года.

Леднев, выступающий за Зарю на правах аренды, а принадлежит киевскому Динамо, на 16-й минуте той встречи получил красную карточку за неспортивное поведение. Юрий Вернидуб крикнул хавбеку: "Ты что!? Ты сейчас оставил вдесятером нас! Бл**ь, у вас синдром там в Киеве. Мозгов вообще нет".

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"Если честно, я даже не слышал этих слов, у меня такое состояние было... Уже потом я увидел это на видео. После матча Юрий Николаевич подошел, поговорил со мной. Не было такого, что я допустил грубую ошибку, и меня там "похоронили".

Юрий Николаевич дал мне путевку во взрослый футбол, доверял мне, ставил в состав. Я ему очень благодарен. Поэтому, когда узнал, что он находится в Запорожье, счел нужным приехать и поблагодарить его", – цитирует Леднева Football.ua.

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