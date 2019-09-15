Леднев: Во втором тайме с Зарей что-то случилось

Полузащитник луганской Зари Богдан Леднев не смог объяснить причину проигрыша донецкому Шахтеру и выразил сожаление по поводу поражения своей команды.

"Хороший поединок, но обидно, что выигрывали 2:0 и пропустили трижды. Смогли сравнять и снова пропустили. Трудно морально. Мой гол? Рад был, что сравняли счет, потому что тяжелая игра получилась. Обидно...

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Во втором тайме что-то с нами произошло. Нехорошо на душе из-за гола в конце встречи", – рассказал Леднев в послематчевом интервью каналу Футбол 1.

Напомним, Богдан Леднев перешел в Зарю из Динамо на правах полуторагодовалой аренды прошлой зимой. Ранее он выступал за Днепр, однако в 2016 году вернулся в систему Динамо.

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