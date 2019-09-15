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Леднев: Во втором тайме с Зарей что-то случилось

11:00 39 Читати українською
Леднев: Во втором тайме с Зарей что-то случилось
Богдан Леднев / Фото ФК Заря

Полузащитник луганской Зари Богдан Леднев не смог объяснить причину проигрыша донецкому Шахтеру и выразил сожаление по поводу поражения своей команды.

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
89’ Жуниор Мораес
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергин 35’
Богдан Леднев 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергин
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
86’ Богдан Леднев
89’ Жуниор Мораес

"Хороший поединок, но обидно, что выигрывали 2:0 и пропустили трижды. Смогли сравнять и снова пропустили. Трудно морально. Мой гол? Рад был, что сравняли счет, потому что тяжелая игра получилась. Обидно...

Леднев – лучший игрок Зари в августе

Во втором тайме что-то с нами произошло. Нехорошо на душе из-за гола в конце встречи", – рассказал Леднев в послематчевом интервью каналу Футбол 1.

Напомним, Богдан Леднев перешел в Зарю из Динамо на правах полуторагодовалой аренды прошлой зимой. Ранее он выступал за Днепр, однако в 2016 году вернулся в систему Динамо.

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