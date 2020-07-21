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Леднев трогательно попрощался с Зарей

21 июля 12:00 - Читати українською
Леднев трогательно попрощался с Зарей
Богдан Леднев / фото: ФК Заря

Полузащитник Богдан Леднев покинул расположение Зари и вернулся в лагерь киевского Динамо.

Леднев перед возвращением в Динамо после двухлетней аренды чувственно попрощался с Зарей.

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"Большое спасибо за эти два года всей команде, тренерскому штабу, персонала, болельщикам и руководству клуба Заря", – подписал Леднев фотографии с уже бывшими одноклубниками в Instagram.

Отметим, что Леднев выступал за Зарю течение двух лет, отыграв 61 матч, отметился 16 голами и 5 ассистов.

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Заря Заря Динамо Киев Динамо Киев Богдан Богдан Леднев
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