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Леднев признан лучшим игроком 12-го тура УПЛ

12:23 41 Читати українською
Леднев признан лучшим игроком 12-го тура УПЛ
Богдан Леднев / фото: ФК Заря

Украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока 12-го тура Favbet Лиги.

16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев
 
Владимир Баенко 56’
16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
56’ Владимир Баенко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев

Полузащитник Зари Богдан Леднев признан лучшим игроком 12-го тура УПЛ по решению экспертного совета, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Красивый гол Русина в видеообзоре Заря – Ворскла – 4:0

Хавбек, выступающий за Зарю на правах аренды, опередил голкипера Александрии Юрия Панькова и форварда Десны Дмитрия Хлебаса.

Отметим, что Леднев в матче против Ворсклы (4:0) отметился голом и 2 ассистами.

Заря разгромила Ворсклу и поднялась на третье место в УПЛ

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Ворскла Ворскла УПЛ Богдан Леднев Богдан Леднев Заря - Ворскла Заря Заря
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