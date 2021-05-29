"В первую очередь я смотрю на внешний вид авто, для меня это важно. Знаю, некоторые смотрят на характеристики, сколько там лошадиных сил у машины. Но для меня это не на первом плане.

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Важнее, чтобы я сел в автомобиль и мне все нравилось, было комфортно. То есть, чтобы я со стороны на нее смотрел и было красиво.

Я не скажу, что я опытный водитель. У меня стаж всего два года. Хотя... Здесь нужно смотреть, с кем меня сравнивать. Есть же люди, которые только получили права, но есть и те, кто уже лет 30 ездит. А правила дорожного движения, считаю, всем нужно выполнять, ведь из-за аварийной ситуации на дороге ты подвергаешь опасности и свою жизнь, и жизнь других людей, которые никак не влияют на то, что тебе стрельнуло в голову, и почему ты нарушил правила.

У кого из динамовцев самая крутая машина? Наверное, у Кендзеры. У него Porsche 911", – сказал Леднев в программе "Auto ГОЛ!".

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