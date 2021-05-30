Полузащитник Динамо и сборной Украины Богдан Леднев выделил общую черту у 3-х тренеров, с которыми ему довелось поработать.

"И Луческу, и Скрипника, и Вернидуба объединяет одна общая черта.

"Точно не Месси": Леднев выбрал лучшего игрока мира на своей позиции

Это люди, у которых есть характер победителя! Они не терпят поражений, для них нет ничего, кроме победы", – сказал Леднев в программе "Auto ГОЛ!".

Напомним, в сезоне 2020/21 Богдан под руководством Мирчи Луческу провел за Динамо 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Ранее он успел поработать с наставниками Зари Юрием Вернидубом и Виктором Скрипником, выступая за луганский клуб на правах аренды.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу