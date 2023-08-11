"Я очень доволен оказаться в этой команде. Она всегда ставит перед собой самые высокие цели, и я пришел, чтобы помогать их добиваться.

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Контакт со Сватком? Да, он – мой очень хороший друг. Также знаю и многих других ребят, ведь играли вместе на молодежном уровне. Так что с адаптацией, думаю, проблем не будет", – сказал Лендев в интервью пресс-службе СК Днепр-1.

Напомним, контракт Леднева с Днепром-1 рассчитан на 3 года. Хавбек будет выступать в составе днепрян под 17-м номером. О сумме трансфера клубы не сообщают.

Леднев является воспитанником Динамо, успел поиграть за Зорю и венгерский Фехервар. В прошлом сезоне Богдан провел 13 матчей за венгров, отличившись 2 ассистами.

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